Анастасия Волочкова бросила пить и показала, что с ней стало: народ в шоке

Анастасия Волочкова еще в октябре объявила, что завязала с просекко. Мол, она готовится к спектаклям и даже не имеет свободной минутки, так что никаких виноградных напитков в ее рационе сейчас нет.

Это сказалось и на внешность экс-примы Большого театра. Анастасия разместила на своей странице в соцсети новое фото, и народ ахнул от увиденного. Волочкова предстала на снимке в эффектном образе с новой стрижкой.

Накануне Анастасия побывала в салоне красоты, где освежила цвет волос и сделала каре. После преображения балерина отправилась на фотосессию к своей подруге Елене. Кадры получились настолько завораживающие, что артистка поскорее опубликовала их.

49-летняя Волочкова предстала в черной блузке и брюках в тон. Образ балерина дополнила лишь массивным чокером с подвеской в виде креста.

Поклонники Анастасии оставили под снимком сотни комментариев. Изменения во внешности артистки многим искренне понравились. Пользователи Сети осыпали Анастасию комплиментами.

"Это невероятно свежо и красиво! Просто другая Анастасия"; "Шок! Настя такой красивой даже в молодости не была; "Ну вот же! Хороша и без шпагатов"; "А надо было просто завязать с просекко"; "Как изменилась Анастасия! Восхищение, да и только", — отреагировали подписчики Волочковой.