Глава ЦБ признала ошибку в сигналах по ключевой ставке

Банк России в 2024 году допустил ошибку в коммуникации по ключевой ставке и подал сигнал, который был неверно интерпретирован рынком. Такое признание сделала в пятницу, 14 ноября, председатель Центробанка Эльвира Набиуллина.

Глава ЦБ напомнила, что тогда ключевая ставка была поднята до 16%: "Всем казалось, что она очень высокая, но в коммуникации мы в начале года обозначили, что ставка достаточно высокая, политика достаточно жесткая, инфляция будет снижаться, и мы будем снижать ключевую ставку".

Проблемой оказалось то, что "в основном нас услышали, что мы точно будем снижать ключевую ставку, но не услышали, что будем снижать, если будет снижаться инфляция". Из-за неоправданной надежды на быстрое уменьшение показателя многие предприниматели набрали кредитов.

Набиуллина заверила, что Центробанк стремится выверять и анализировать все действия по ставке, а также поддерживать эффективную коммуникацию со всеми участниками экономической деятельности, сообщает ТАСС.

Ранее глава ЦБ отмечала, что российская валюта становится более выгодной для сбережений, чем иностранные валюты, благодаря укреплению рубля. По ее словам, это одно из проявлений высокой ключевой ставки.

Эльвира Набиуллина также пообещала, что цикл снижения ключевой ставки захватит весь 2026 год. Регулятор принимает соответствующие решения, исходя из того, что нужно как можно быстрее снизить цены и при этом не допустить переохлаждения экономики.