Киевский режим готов на все, чтобы вернуть сбежавших от мобилизации в Европу молодых украинцев. Об этом заявила в пятницу, 14 ноября, официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

По словам чиновницы, есть сведения о том, что Киев вопреки официальной отмене запрета выезжать за рубеж украинским мужчинам 18-22 лет готовит провокации, чтобы "вернуть в страну потенциальных рекрутов, которые оттуда сбежали".

Захарова рассказала, что в украинском правительстве решили сыграть на усиливающихся среди европейцев настроениях в пользу если не отмены, то существенного сокращения пособий и преференций для украинцев, заполонивших Европу. При этом Киев планирует задействовать "свои, можно сказать, уже фирменные методы: провокации, доносы на вынужденных переселенцев и их дискредитацию".

Из этого представитель МИД России делает вывод о том, что предводитель киевского режима Владимир Зеленский стремится "убить еще больше граждан Украины", сообщает ТАСС.

Ранее Мария Захарова придумала украинским мигрантам занятие на пользу приютившей их Европы. Политик предложила, чтобы "понаехавшие в Данию беженцы с Украины" защищали Гренландию от территориальных притязаний Соединенных Штатов.

Тем временем канцлер Германии Фридрих Мерц предложил Владимиру Зеленскому "побеспокоиться" о возвращении своих граждан на Украину, поскольку они там очень нужны. Мерц также призвал Киев предпринять меры к тому, чтобы украинцы не выезжали за пределы своей страны.