Любимая невестка Елизаветы II после страшного позора готовится к побегу из Британии

В королевской семье бушует очередной грандиозный скандал. Младшего брата короля Великобритании Карла III принца Эндрю еще несколько лет назад обвинили в связях с американским финансистом Джеффри Эпштейном и в участии в изнасиловании. Теперь оказалось, что в деле замешана и бывшая жена Эндрю Сара Фергюсон, которую называют любимой невесткой Елизаветы II, именно ей королева завещала самое большое сокровище — своих любимых корги.

Подмочивших репутацию родственников король лишил всех титулов и выселил из особняка под Виндзором, в котором они прожили больше 20 лет. Сара во время переговоров с Карлом III просила поселить ее в коттедж Аделаида, в котором сейчас живут принцесса Кейт принц Уильям. Но последний на такую наглость отреагировал резко. Уильяму надоело терпеть родственников-скандалистов, которые не принесли монархии ничего, кроме позора.

Не разжалобили сына короля даже намеки Ферги, что корги покойной Елизаветы II нуждаются в большом доме. Фергюсон буквально стала бездомной. Но на помощь матери пришла принцесса Евгения. Газете Daily Mail стало известно, что Сара готовится бежать из Великобритании. Якобы она поселится в особняке своей дочери, стоимостью 3,6 миллиона фунтов стерлингов. Роскошный дом находится на Атлантическом побережье Португалии.

Говорят, что принцесса Евгения и ее муж Джек Бруксбэнк приготовили все для переезда Ферги к берегу океана. Вскоре 66-летняя экс-герцогиня уедет из Британии, оставив позади скандал, в который ее втянул бывший муж принц Эндрю.

Брат короля при этом переедет в частное поместье Сандрингем в Норфолке, а Ферги будет жить в одиночку. Хотя даже после развода экс-супруги не расставались больше 20 лет, деля на двоих Ройал Коттедж.

"Здесь говорят, что Ферги приедет где-то в январе. Как долго она останется, никто не знает, но я могу гарантировать, что она хорошо впишется в это место. Десятки знаменитостей и звезд купили недвижимость в этом районе", — поделился с газетой один из будущих соседей Сары.