Максиму Галкину* грозит тюрьма в Израиле

Иноагента Максима Галкина проверяет Министерство национальной безопасности Израиля по подозрению в неуважении к госсимволу страны.

Молодой муж Аллы Пугачевой отличился на концерте в Петах-Тикве еще в начале ноября, но ситуация получила продолжение лишь сейчас. Израильтянам не понравилось, что Галкин* накрыл их флаг украинским.

Это случилось уже в конце выступления артиста. Юморист сказал несколько фраз на украинском языке, взял флаг Незалежной у одного из зрителей и полностью накрыл им израильский флаг.

Это не понравилось израильским общественникам, которым на глаза попалось выступление молодого супруга Примадонны. Они разглядели в этом жесте артиста оскорбление, порабощение и оккупацию. В результате общественники написали обращение в МИД и Миннацбез Израиля с просьбой проверить Максима Галкина* и наказать его.

По закону, за намеренное осквернение госзнака в Израиле дают до трех лет тюрьмы или штраф до 15 тысяч долларов, передает Mash.

*признан иноагентом на территории России