Стала известна реакция бывшего мужа на новость о четвертой беременности Лерчек

Сегодня, 14 ноября, в Сети распространилась информация, что блогер Лерчек (настоящее имя Валерия Чекалина) ждет четвертого ребенка. Пикантности новости придают те обстоятельства, что многодетная мать находится под домашним арестом, а с мужем Артемом Чекалиным она развелась больше года назад.

Кстати, бывший узнал о беременности Лерчек в суде — к делу пришили справку от гинеколога. Новостью "огорчен", сообщает Mash.

Отметим, что несмотря на домашний арест, Валерия может общаться со всеми, кроме участников процесса. К ней могут приходить любые гости.

В Сети судачат, что на роль отца могут претендовать минимум двое мужчин. В прошлом году у Лерчек была интрижка с женатым певцом Натаном. Роман вспыхнул во время участия в реалити-шоу "Звезды в джунглях". Но известно, что певец вернулся к жене и двоим сыновьям, публично покаявшись.

Однако еще до встречи с Натаном Чекалина закрутила роман с танцором Луисом Сквиччиарини. Не исключено, что он может быть отцом четвертого ребенка Лерчек.

Напомним, что Чекалины развелись и разъехались полтора года назад — Артем и Валерия сидели под домашним арестом порознь. У пары трое детей и 12 лет брака в прошлом.