Муж Бородиной показал, как на самом деле выглядит 48-летняя Ольга Орлова

Ольга Орлова накануне отметила 48-летие. На своей странице в соцсети она разместила несколько фотографий. На снимках ведущая "Дома-2" выглядит сногсшибательно и кажется гораздо моложе своих лет.

"Привет, мои 48 лет! Я уже многому научилась к этому возрасту. Но, главное, — позволять себе быть неидеальной и не стараться оправдывать чьи-то ожидания", — подписала она кадры.

Но, похоже, Ольга лукавила и использовала для своих снимков фильтры или фотошоп. Ведь в тот же день муж Ксении Бородиной опубликовал видео с Орловой, и на кадрах словно другой человек. Видео Николай Сердюков снял во время прогулки по Парижу. В столицу Франции Бородина и Орлова с мужьями прилетели, чтобы отметить праздник.

Николай запечатлел, как Ольга идет в обнимку со своим мужем Валерием. "Я заснял, как ты руку засунула ему в задний карман, Олечка!" — пошутил за кадром Сердюков. В этот момент Орлова обернулась к Николаю и объяснила, что искала там деньги, однако обнаружила только телефон.

Выглядела при этом Ольга ровно на свои 48 лет, ни точеной фигуры, ни идеально гладкого лица поклонники бывшей "блестящей" на видео не обнаружили. Видимо, Николай еще не научился накладывать фильтры на свои видео и случайно показал Орлову в натуральном виде.

Отметим, что в Париж Бородина и Сердюков прилетели из Италии. Там супруги закупились брендовыми вещами в дорогих бутиках. Ксения купила мужу стильное пальто, чему он был безумно рад и тут же надел обновку.