Россия признательна саперам из КНДР за самоотверженную и героическую помощь в разминировании в Курской области. Об этом рассказал в пятницу, 14 ноября, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Как отметил представитель Кремля, в Курской области продолжается разминирование территорий, освобожденных от украинских националистов — это "работа опасная, сложная, и действительно наши корейские друзья нам очень помогают", сообщает РИА Новости.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что наша страна будет вечно чтить героев из КНДР, помогавших в освобождении российского региона от украинских боевиков. Российский лидер отметил, что друзья России из КНДР действовали исходя из чувства солидарности, справедливости и подлинного товарищества.

Лидер Корейской Народной Демократической Республики Ким Чен Ын отмечал, что "в суровых вихрях истории корейско-российская дружба приобрела свою вечную жизненную силу и была проверена по своей непобедимости и мощи". Политик также напомнил об участии военных из КНДР в освобождении Курской области от украинских националистов и заявил, что "совместные бои еще больше сплотили отношения Москвы и Пхеньяна".