Адвокат Барановской обнаружил у Аршавина тайные богатства

Юлия Барановская и Андрей Аршавин продолжают битву за алименты. И теперь легенду "Зенита" ждет неприятный сюрприз. Юрист его бывшей возлюбленной и матери троих детей выяснил много интересного в соцсетях футболиста и из СМИ, передает Baza.

В частности, спортсмен получает многомиллионные контракты. Якобы за 20 миллионов рублей Аршавин стал лицом бренда чипсов. Однако представитель спортсмена этот факт опроверг, но защитник Барановской хочет все равно проверить.

Кроме того, Андрей выкладывает в соцсетях фотографии, на которых запечатлен в очень дорогой одежде. А в конце октября футболист выставил снимки из туристического города Испании. Путевка туда обходится минимум в 500 тысяч рублей.

В качестве доказательства адвокат Юлии Барановской предъявил и диплом Андрея Аршавина о повышении квалификации. Теперь он может работать тренером. Фотографии футболист также показал у себя в соцсетях. По мнению стороны Барановской, это говорит о нормальном финансовом положении спортсмена, а благодаря новым навыкам он сможет его еще и улучшить.

Своим расследованием адвокат ведущей Владислав Подшибякин хочет отозвать иск спортсмена о понижении алиментов и просит ФНС предоставить сведения о его доходах.