Главу Минстроя попросили разрешить покупать квартиры по частям

В России необходимо ввести практику покупки отдельных квадратных метров в квартирах от застройщика. Предложение такого содержания направлено на имя министра строительства и ЖКХ Ирека Файзуллина.

С соответствующей инициативой вступило общественно-политическое движение в защиту традиционных российских ценностей "Иван Чай". Его председатель Элина Жгутова объяснила, что при подобной схеме россияне смогут копить на квартиру постепенно, а их сбережения не будут обесцениваться инфляцией. При этом застройщики будут обязаны обеспечить "квадратные акции" реальным объемом жилья.

В нынешних условиях большинство семей в России не могут накопить достаточно средств на первоначальный взнос и не готовы отдавать две трети зарплаты банку в качестве взносов по ипотечным кредитам, отмечает "Иван Чай" в своем Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что с 1 февраля 2026 года Минфин намерен запретить оформлять две льготные ипотеки на одну семью. Нововведения потребуют от супругов стать обязательными созаемщиками по льготному кредиту. При этом останется возможность привлечь третьих лиц, если дохода не хватает для получения кредита по программе.

Тем временем заместитель главы думского комитета по строительству и ЖКХ Александр Аксененко заявил, что полезно было бы учредить программы ипотечного кредитования представителей определенных профессий. По мнению парламентария, это может стимулировать граждан выбирать определенные виды деятельности, что соответствовало бы потребностям российского рынка труда.