Актриса Деми Мур запила из-за бывшего мужа и чуть не утонула в ванне

Это сейчас Деми Мур считается чуть ли не идеальной голливудской актрисой. У нее кристально чистая репутация, а популярность после выхода на экраны фильма "Субстанция" возросла многократно. Актриса является желанной гостьей на любой вечеринке. Вот только сама Деми предпочитает проводить время дома со своей крошечной собачкой. И дело не в том, что артистка стесняется или боится общества. Причина в алкогольной зависимости актрисы.

Сама голливудская дива не постеснялась рассказать об этом в своих мемуарах "Наизнанку". Деми Мур призналась, что у нее возникли проблемы со спиртным очень давно. Порядка 20 лет она была в "завязке", пока не вышла замуж за молодого актера Эштона Катчера. Как выразилась Деми, муж не воспринимал ее зависимость всерьез и часто подшучивал над отказом пить.

"Я хотела быть такой отвязной дамочкой. Женщиной, которая могла бы выпить бокал вина за ужином или опрокинуть текилу на вечеринке. На мой взгляд, Эштон тоже этого хотел. Поэтому я попыталась стать такой: веселой, нормальной..." - признавалась в автобиографии Мур.

В результате Деми снова начала пить и в какой-то момент потеряла над собой контроль. А однажды, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, актриса едва не утонула в ванне.

Тяжело воспринимали тягу к спиртному матери и дочери Мур. "Это была не мама, с которой мы выросли", - впоследствии говорила наследница актрисы Таллула. К счастью, Деми Мур удалось снова завязать с алкоголем. А потом актриса оформила развод с Эштоном Катчером. Сейчас актриса свободна, много времени она уделяет заботе о первом муже, актере Брюсе Уиллисе, у которого диагностирована деменция.