МИД Азербайджана вручил послу России ноту протеста

Министерство иностранных дел Азербайджана вызвало российского посла Михаила Евдокимова. Об этом рассказали в азербайджанском внешнеполитическом ведомстве в пятницу, 14 ноября.

Официальный Баку вручил дипломату ноту протеста — Россию обвиняют в нанесении удара по азербайджанскому посольству в Киеве. В республике утверждают, что из-за действий российской армии "повреждены конструкции, служебные автомобили, административное здание и консульский отдел посольства".

Россия пока не давала официальных комментариев по этому вопросу, пишет "Коммерсантъ".

Этому предшествовал телефонный звонок предводителя киевского режима Владимира Зеленского президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву. По сообщению пресс-службы азербайджанского лидера, политики "осудили факт повторного ракетного удара по зданию посольства Азербайджана" и заявили, что "подобные атаки на дипломатические представительства являются неприемлемыми согласно нормам и принципам международного права".