В Госдуме предложили штрафовать за авторизацию по иностранной электронной почте

Группа депутатов Государственной думы внесла на рассмотрение поправки в законодательство, вводящие штрафы для владельцев российских сайтов за нарушения правил авторизации пользователей. Речь идет про авторизацию с помощью зарубежных сервисов.

Как уточняет ТАСС, в Кодекс об административных правонарушениях предлагается ввести норму о наказании за неисполнение обязанности по проведению авторизации пользователей при предоставлении доступа к информации.

Действующее законодательство России требует проводить подобную авторизацию строго с использованием российского номера телефона, портала "Госуслуги", Единой биометрической системы или иной информационной системы, которой владеет российское физическое или юридическое лицо.

Соответственно, использование иностранных сервисов, в том числе зарубежной электронной почты, расценивается как нарушение правил авторизации пользователей. За это предлагается штрафовать на суммы до 700 тысяч рублей.

Президент России Владимир Путин подчеркивал, что интернет должен подчиняться внутреннему законодательству страны — так минимизируются негативные последствия для общества. Сложно все запрещать на уровне государства, но использование интернета должно быть основано на суверенных алгоритмах, заявлял глава государства.

При этом глава думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский заявил, что отключать Рунет от мировой Сети никто не планирует. Депутат напомнил, что Роскомнадзор давно наделен полномочиями отключать российский интернет от общемирового в случае угрозы нарушения информационной безопасности, но до сих пор это не потребовалось.