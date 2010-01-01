Кто такие отроверты: новый тип личности или люди с психологическими проблемами?

Учёные заявили о новом витке эволюции человека: психиатры утверждают, что сформировался совершенно новый тип личности, третий, существующей рядом с привычными нам интровертами и экстравертами. Отроверты абсолютно по-другому взаимодействует с социумом. Причём психологи утверждают, что появление этого нового типа личности вызвано колоссальным грузом психологических проблем, с которыми сталкиваются сегодня люди. Так что же это за зверь такой – отроверт, - и почему его появление говорит о серьезных проблемах, стоящих перед обществом.

Почти век длилась идиллия "всеобщего психологического благоденствия". Экстраверты мирно уживались с интровертами, существуя параллельно. Как день и ночь, чёрное и белое, лето и зима. Но американский психиатр Рами Камински взял и сломал всю эту систему, выделив третий, совершенно новый тип личности – отровертов. От испанского "отро", что переводится как "иной".

"Отроверт — это человек, который не чувствует никакой принадлежности к какой-либо группе. При этом отроверты очень дружелюбны и способны устанавливать очень глубокие связи с другими людьми. Присутствуя на большом собрании, отроверты с большей вероятностью окажутся в стороне, ведя глубокую беседу с другим человеком, а не порхая от гостя к гостю", - пишет издание Daily Mail.

"Я отроверт и я всегда был отровертом. Это тот, кем можно стать, понимаете. В первое десятилетие жизни это вообще не доставляло мне проблем. А вот дальше, когда нужно было примыкать к каким-то группам, я стал испытывать дискомфорт. Моя мама даже сказала мне: "Ты просто можешь, наконец, быть таким как все?" - рассказывает сам Рами Камински.

Оказалось, нет! Когда американские "синие ночи взвивались кострами", то есть самого Камински принимали в скауты. Остальные девчонки и мальчишки буквально рыдали от счастья. А он не чувствовал абсолютно ничего.

"Мне было всё равно. Это происходит потому, что у отровертов не формируются такие же эмоциональные связи с групповой идентичностью или общими ритуалами, как у других. Отсюда неприязнь к командным видам спорта. Восприятие общих привычек общественной жизни как сложных или непонятных", - говорит психиатр.

Что, кстати, вполне присуще и классическим интровертам. Так, что сам факт революцию в типологии личности многие специалисты ставят под сомнения. Мол, не нужно изобретать велосипед. Просто сначала в себе хорошенько разберитесь. Старик Юнг ведь уже давно всем и всё объяснил.

В основе такого различия - жизненная энергия. Либидо, как называл её Зигмунд Фрейд, а впоследствии и швейцарский психиатр Карл Густав Юнг. Экстраверты направляют либидо во вне. Интроверт - внутрь. И так с рождения. Это как батарейка, которую каждый подзаряжает по-своему

Метафора, кстати, не далека от реальности. У интровертов и экстравертов с разной скоростью переключаются нейронные связи. У любителей шумной толпы быстро, у тех, кто предпочитает тишину и одиночество – чуть медленнее. Отсюда разное восприятие действительности. Свою теорию Юнг сформулировал в 1921 году. Отметив, что чистых типажей в принципе не существует. Все мы нечто среднее – амбиверты.

Юнг так считал: "Один из самых сложных типов это – интуитивный экстраверт. Он встречается среди охотников, банкиров и игроков, что вполне объяснимо. Другое дело – интуитивный интроверт. Потому что у него есть субъективная интуиция – его внутренний мир. Нам это сложно понять. Он видит удивительные вещи и молчит о них, если конечно не дурак".

Классификация Юнга стала настолько популярной, что в 80-х в США вопрос "кто вы – экстраверт или интроверт?" задавали при трудоустройстве. А учитывая разное восприятие и характер, в отелях первых старались не селить рядом со вторыми.

Впрочем, длилось это не долго. Лавры швейцарского психиатра многим не давали покоя. В 70-х годах прошлого века в СССР зародилась соционика. Её статус как науки до сих оспаривают. В рамках этой концепции есть аж 16 типажей, которые для простоты восприятия названы в честь литературных и исторических героев – "Гамлеты", "Дон Кихоты", "Дюма", "Наполеоны" и даже "Штирлицы".

"Еще бы в совместимость по знакам зодиака поверили!" - беспощадный вердикт сторонников классического психоанализа. Досталось и соционике, и теории доктора Камински и другим, покусившимся на теорию Юнга. Мол, речь идет не об отдельном типаже – "отровертах", а о девиации – то есть расстройстве привязанностей. Так что не гордиться нужно, а как говорят люди осознанные, "прорабатывать".

"Отроверты это – скорее всего, ответ на переутомление от нашей социальной гиперреактивности", - рассуждает психолог Наталья Ковалева.

Заговорили даже о целом "уставшем поколении". Ведь человечество сейчас переживает колоссальный кризис. Экономические проблемы, туманность перспектив и отсутствие уверенности в завтрашнем дне. Нагрузки колоссальные! Уже недостаточно выключить телефон, устроив цифровой детокс или просто вежливо сказать "нет", не скрывая эмоций…

Яркий представитель "уставшего поколение" - 49-летний ирландский актер Киллиан Мёрфи. Обладатель "Оскара", "Золотого глобуса" и множества других престижных наград. А еще изобретатель неологизма – ROMO.

- Недавно тебя спросили, почему ты не снимаешься в "Одиссеи"? А ты ответил, что ты RОМО, можешь пояснить? - Ну это – полная противоположность синдрому упущенной выгоды? – объяснил сам Мерфи.

Мир действительно изменился, так что успеть всё и сразу, практически невозможно. Да и слово "должен" для многих больше не аргумент.

Отсюда все эти смешные ролики про работников зуммеров - так называют родившихся с середины 90-х и до 2010 года. Среди них, согласно исследованию, больше всего отровертов – бескомпромиссных бунтарей. Политес, завуалированность и прочие экивоки больше не в почёте. Естество, граничащее с инфантилизмом.

Конечно, всё это пародии. Однако, в комментариях сплошной юношеский максимализм. Минимум осуждения. Максимум понимания. "Ну и в чем они не правы?"

"Кто-то должен работать на заводах. Но вы понимаете, не обязательно работать на заводе с паттерном, собственного говоря восприятия интроверта или экстраверта. Вы можете работать на заводе абсолютно в другом ключе. В конце концов, вы можете построить свой собственный", - говорит Феникс Фламм, писатель-футуролог.

"Слышать себя и свои желания. Именно это является сейчас признаком зрелой личности человека. Поэтому, скорее всего, появление отровертов - это не бунт, а просто возращение к естественности", - полагает психолог Ковалева.

Ведь среди типичных отровертов, кем бы они на самом деле не оказались, действительно много гениев - Франц Кафка, Джордж Оруэлл, Грета Гарбо, Фрида Кало, Альберт Эйнштейна и Стив Возняк. Словом, люди, достигшие высот в самых разных сферах. Несомненно, благодаря своему таланту, бескомпромиссности и тому, что им действительно никто не нужен.