Итальянская газета Republica опубликовала большую статью о человеческом сафари. Издание утверждает, что во время войны в бывшей Югославии в девяностых, в районе города Сараево процветал туризм с охотой на людей. Republica утверждает, что туры покупали богатые европейцы ради развлечения. При этом особо подчёркивается, что не было никаких политических или религиозных мотивов - убийства мирных людей, в том числе и детей, на которых выдавалась отдельная, существенно более дорогая, лицензия, осуществлялись исключительно ради личного удовольствия. Самое же страшное, что история с Сараево - далеко не единичная.

Небольшой итальянский город Триест на Адриатическом побережье в 94-м неожиданно облюбовали охотники. Французы, немцы, итальянцы и особенно много британцев с хорошими винтовками, в дорогой экипировке встречались в элитных гостиницах и вместе уезжали за город. Но не в ближайший лес за зайцем. Встретив сопровождающих, они тайно пересекали границу с Боснией и добирались до Сараево. Чтобы убивать там мирных жителей. Просто так, ради удовольствия.

Почти за каждую цель нужно было платить. Если заказывали комплектом, например, нескольких мужчин или женщин, то бесплатно можно было убить любого старика. Самыми дорогими целями были дети. За одного участники сафари могли отдать по 10-20 тысяч евро в пересчете на современную валюту ЕС. При этом и сама поездка была довольно дорогой. Охотники могли отдать по сто тысяч евро с человека.

По некоторым данным, в Сараево могли погибнуть до 11 тысяч мирных жителей. Это включая жертв артиллерийских обстрелов. Впрочем, точные цифры вряд ли когда-нибудь станут известны. Некоторые эксперты считают, что количество погибших могли сознательно завысить западные военные и СМИ, чтобы оправдать блокаду, а затем и боевые действия против Югославии. Но в любом случае счет жертв шел на тысячи.

Боснийские спецслужбы довольно быстро узнали о сафари и сообщили об этом итальянским коллегам. Те начали расследование и примерно через три месяца ответили в Сараево, что инциденты больше не повторятся. Так в итоге и произошло. Впрочем, тогда ни в Италии, ни в другой стране не завели ни одного уголовного дела в отношении богатых убийц. После недавней статьи в итальянских СМИ расследование, наконец, стартовало. Потенциальным арестованным, если таковые будут, могут грозить многолетние и даже пожизненные сроки. Вот только нет никакой гарантии, что дело дойдет до суда. Прошло больше 30 лет, да и потенциальные подсудимые – слишком влиятельные люди. Которые охотились не только на Балканах. Сафари на людей устраивают почти в каждом регионе, где происходит военный конфликт. Особенно от извращенных забав богатых европейцев и американцев страдает Африка. Нельзя даже приблизительно подсчитать, сколько человек там стало жертвами охоты.

"И в 20, и в 21 столетии мы наблюдали за этими туристическими сафари на театр военных действий. И в Африке, и в Европе, и сейчас в Восточной Европе – на Украине", - говорит Иван Мезюхо, политолог.

Украина, причем не с 2022-го, а с 2014 года стала настоящим раем для психопатов всех мастей. В отличие от других регионов, где сафари на людей организовывали скрытно, здесь преступники, по сути, получили карт-бланш от киевского режима.

"Нет ничего удивительного в том, что в медиа появляется все больше и больше информации о вот этих человеческих сафари, давайте их называть так. Причем, как во времена президентства Петра Порошенко, так и во времена правления диктатора Владимира Зеленского", - говорит политолог Мезюхо.

Сербский доброволец Деян Берич во время службы на Донбассе сталкивался с охотниками и даже ликвидировал их. В эксклюзивном интервью нашей программе он рассказал о представителях так называемого цивилизованного мира на Украине.

"Это два состоятельных человека из Финляндии, которые приехали. Они не военные, а просто люди, у которых много денег. Это первая моя встреча. Меня попросили ребята из батальона "Восток" им помочь. Потому что в их секторе действия постоянно заезжали люди с дальнобойными винтовками, ничего не могли сделать. Ну, я винтовкой тоже ничего не мог сделать. Просто потихоньку зашел в тыл и уничтожил растяжкой. Никакого героизма тут нет. Просто они попали в растяжки. Добил выжившего. Собрал документы, оружие и вернулся на нашу сторону", - рассказал Берич.

Сафари на людей на Украине поставили на поток. Отвечала и, скорее всего, продолжает отвечать за это террористическая организация "Азов", запрещенная на территории России.

"Доложили, что там будут приезжать ребята, которые занимаются сафари на людей, но для меня это просто убийство гражданских, за которые должны отвечать. Их организовывали американцы. Приезжали через батальон "Азов" (признан террористическим и запрещен в России). Они им обеспечивали логистику, все, что нужно. Это было между Майорском и Горловкой. Ну тоже зашел в тыл и винтовкой отработал", - говорит Берич.

Деян Берич считает, что, несмотря на нынешнюю безнаказанность большинства охотников на людей, привлечь их к ответственности все же возможно в будущем. Их личности имеют ценность для украинских спецслужб для возможного шантажа, поэтому все преступники наверняка на карандаше у СБУ. Делам можно будет дать ход, но не раньше, чем на Украине сменится власть.

"Люди, у которых все в жизни есть. Они богаты, они попробовали все. Убили жирафа, убили слона, животных из Красной книги. И наркотики – сколько хочешь. И они: а давай убивать людей. И для них место, где происходят боевые действия – это просто какой-то Эльдорадо для их дурацких желаний. По моим данным, когда я еще служил в Югославии, они делали это в африканских республиках давным-давно", - утверждает Берич.

Западные охотники на людей никогда не нападут на по-настоящему сильного соперника. На Тасмании британцы из огнестрельного оружия убивали абсолютно беззащитных местных жителей. Потом жертвам отрезали головы, засушивали и хвастались своими коллекциями. Наряду с британцами, одними из самых жестоких колонизаторов были бельгийцы. Они могли просто подъехать к какой-нибудь африканской деревне и расстреливать местных жителей с безопасного для себя расстояния. Тех, кому повезло, ловили и отправляли в человеческие зоопарки. Они сохранялись в Бельгии вплоть до 1958 года 20 века. Европейцы не стеснялись объяснять свои увлечения тем, что все, кроме них, - это не полноценные люди, а нечто вроде приматов. Примерно таковыми они считали и славян. Судя по тому, что объявления об охоте на человека можно найти в даркнете и в 2025-м, считают по-прежнему.