Минюст пополнил список иностранных агентов

Министерство юстиции России обновило реестр иностранных агентов — его пополнили три физических и одно юридическое лицо.

Как сообщает ведомство на своем официальном сайте, иноагентами признаны экономист Рубен Ениколопов*, журналисты Елена Костюченко* и Кирилл Кривошеев*, а также ООО "Форпост"*.

Указанные лица распространяли недостоверную информацию о решениях российской власти, а также принимали участие в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов.

При этом ООО "Форпост"* пользовалось поддержкой иностранных источников и финансировало организацию, включенную в реестр иностранных агентов.

Ранее российский суд заочно приговорил актрису Яну Троянову* (признана иностранным агентом, внесена в реестр экстремистов и террористов) к восьми годам лишения свободы по обвинению в публичных призывах к терроризму, возбуждении ненависти и вражды, а также в уклонении от обязанностей иноагента.

Иноагенту Юрию Дудю* также вынесен заочный приговор — 1 год и 10 месяцев колонии за публикации в Telegram без плашки о статусе иностранного агента. Поскольку журналист уже привлекался за это к административной ответственности, на этот раз ответственность уголовная.

* физическое или юридическое лицо, признанное иностранным агентом и включенное в соответствующий реестр