Мадуро предложил Трампу объединиться ради мира

Президент Венесуэлы Николас Мадуро призвал население Соединенных Штатов поддержать латиноамериканское государство ради мира во всей Америке.

Как сообщает CNN, политик заявил, что "хватит бесконечных войн, хватит несправедливых войн, хватит Ливии и Афганистана". Также Мадуро обратился непосредственно к президенту США Дональду Трампу, призвав его к миру.

При этом на вопрос об обеспокоенности возможной агрессией со стороны Соединенных Штатов против Венесуэлы Мадуро ответил уклончиво, отметив, что предпочитает фокусироваться на мирном руководстве своим государством.

Этому предшествовало заявление госсекретаря США Марко Рубио о том, что режим Николаса Мадуро является "наркотеррористическим", поэтому Трамп отдал приказ о проведении контртеррористической операции "в защиту нашей страны". Администрацию Мадуро Вашингтон обвиняет в том, что "они открыто сотрудничают с отправителями этих наркотиков в сторону Соединенных Штатов и Европы".

Заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский рассказал, что наша страна глубоко обеспокоена ситуацией в Карибском море, где уже на протяжении нескольких месяцев США наносят удары по судам под предлогом борьбы с наркотиками. При этом американская делегация помешала принять заявление с призывом к сдержанности и диалогу в регионе.