Онкобольной Буйнов обратился к Милявской: "Ты одна из немногих, кто не врет"

Сегодня, 14 ноября, свой день рождения отмечает популярная исполнительница Лолита Милявская. Имениннице исполнилось 62 года.

По такому случаю, едва пробило 12 часов и наступил знаменательные день, артистка записала видеообращение к многочисленным подписчикам. Певица продемонстрировала колбасу, которую смачно откусила, и призналась, что попросила друзей и близких не преподносить ей никаких подарков, потому что она собирается в дорогу. Артистка поблагодарила всех за поздравления и отметила, что к своему возрасту серьезно не относится.

Не остался в стороне певец Александр Буйнов. В своем официальном телеграм-канале он обратился к Лолите. Артист отметил ее честность и искренность. "Лолкааааа, любимая, с днем рождения! Ты одна из немногих, кто не врет со сцены и в жизни! С тобой легко и зрителям и друзьям. Будь счастлива, здорова и пусть твой творческий "Титаник" всегда будет на плаву! Мы любим тебя! Я люблю тебя!" - пожелал певец.

К слову, недавно певица Слава (настоящее имя Анастасия Сланевская) сообщила, что именно Лолита помогла ей найти специалиста, когда та жаловалась на плохое состояние. Отметим, что и Александр Буйнов уже много лет борется с онкологическим заболеванием. Впрочем, о своем недуге артист предпочитает не распространяться и старается бодриться.