Мерц анонсировал новый пакет санкций ЕС против России в ближайшие недели

Евросоюз не собирается сходить с пути санкционной политики в отношении России. Об этом рассказал в пятницу, 14 ноября, канцлер ФРГ Фридрих Мерц.

По словам главы германского кабмина, Евросоюз намеревается уже в грядущие недели подготовить следующий пакет антироссийских рестрикций. Европейские государства, как заявил Мерц, будут и далее поддерживать давление на Россию, а также бороться с обходом уже существующих санкций.

При этом глава евродипломатии Кая Каллас назвала санкции ключевым инструментом давления на Москву и подтвердила, что работа над 20-м пакетом ограничительных мер уже ведется, пишут "Известия".

Ранее президент России Владимир Путин оценил потенциал новых американских санкций. Глава государства подчеркнул, что они существенно не скажутся на экономическом самочувствии России, хотя носят довольно серьезный характер и могут иметь определенные последствия.

Тем временем генеральный секретарь японского кабмина Минору Кихара заявил, что Токио готов предпринимать меры по ситуации на Украине, исходя из того, какие из них будут эффективны для установления мира. Однако ответные санкции, вводимые российскими властями, Японии не нравятся.