Редкие "дьявольские" облака появились над Москвой

В пятницу, 14 ноября, в небе над столичным регионом можно было наблюдать редкие облака Asperitas. Этим латинским словом, которое в переводе означает "шероховатость", называют выраженные волнистые структуры в нижней части некоторых облаков.

Ведущий научный сотрудник и заведующая лабораторией динамики климата Московского физико-технического института Ольга Золина объяснила в комментарии АГН "Москва" появление таких облаков, в обиходе называемых "дьявольскими", атмосферной нестабильностью — она приводит к смешению горизонтальных и вертикальных потоков воздуха.

Профессор Физтех-школы прикладной математики и информатики Московского физико-технического института и сотрудник Гидрометцентра России Михаил Толстых рассказал, что обычно "дьявольские" облака можно наблюдать летом. Их появление сигнализирует о неустойчивости атмосферы и может сопровождаться грозой.

Ранее в столичном регионе уже наблюдали нечастое явление — мамматусы. Это мешкообразные структуры, свисающие с нижней кромки мощных кучево-дождевых облаков, также известные как вымеобразные облака. Их появление может означать риски для авиации и возможные экстремальные погодные явления.