Конференция NeuroTechRussia 2025 пройдет 20 ноября

Компания B-GID, резидент Сколково, при поддержке Департамента здравоохранения города Москвы проведет 20 ноября V юбилейную кейс-конференцию о нейротехнологиях — NeuroTechRussia 2025. Об этом сообщили в пресс-службе мероприятия.

Конференция создана для малого и среднего бизнеса, чтобы помочь разобраться в инновациях через практический опыт. Главная цель — не вдохновлять, а показать честные кейсы с реальными компаниями, продемонстрировать процессы и конкретные результаты внедрения.

Площадка максимально приближает участников к предметной работе с технологиями и помогает преодолеть сопротивление. Они получают жизненный опыт и решения, адаптированные под их реальные бюджетные, организационные и инновационные возможности. От года к году увеличивается количество тематических треков и спикеров, а отбор участников и тем становится все более тщательным и практикоориентированным, отвечая на рост скоростей искусственного интеллекта (ИИ).

В этому году в программе запланировано 10 параллельных треков по темам: медицина. ИИ-диагностика; ИИ-воспитание. Дети; управление персоналом. ИИ в HR; ИИ автоматизация бизнес-процессов; ИИ-регулирование в России и в мире; ИИ-кейсы. Маркетинг; Тенденции ИИ.Наука; Достижения ИИ. Спорт; Развитие личности. Нейро-инструменты; Футурилка. О современном будущем.

Помимо этого, программа мероприятия создана таким образом, чтобы выстроить диалог между всеми сторонами процесса: от пользователя до технических специалистов. За все время проведения в конференции приняло участие более 100 экспертов, свыше десяти тысяч участников, а трансляцию посмотрело около 200 тысяч человек.

"Мы собрали ведущих практиков в сфере искусственного интеллекта, чтобы вместе обсудить то, какой будет наша дальнейшая жизнь, которая уже невозможна без нейротехнологий, и создать подробную "3D-картинку" рынка для слушателя. Самое сложное в контексте изменений и перемен — это их принятие. Потому что в начале человек не знает что, как, зачем, почему. Это решается только через практическое обучение. А дальше, когда происходит принятие - создается поле для экспериментов и внедрений. То есть чем больше возможностей "потрогать-пощупать", тем проще вовлекаться в процесс и формировать свое мнение. Именно поэтому это — кейс-конференция, где люди рассказывают, как они делали и с чем они сталкивались. Мы специально не приглашаем спикеров вдохновляющего формата и из крупных холдингов. Они живут в "параллельной реальности": хорошей, нужной, но другой. Наша задача — показать возможности внедрения ИИ через практические кейсы и прикладные решения . Ведь национальный проект "Малое и среднее предпринимательство" сменил "Эффективная и конкурентная экономика". А он нацелен не на количество, а на качество, то есть масштабирование и рост", — рассказала основатель и идеолог мероприятия Юлия Камалова.

Конференция традиционно будет проходит в онлайн-формате и офлайн (место уточняется), что позволит в ней принять участие специалистам со всего мира. Дата и время проведения: 20 ноября 2025 года с 09:00 до 20:15 по московскому времени. Место проведения: онлайн на площадке.