Карл III скоро передаст трон сыну? Новое фото от Кейт Миддлтон вызвало подозрения

Сегодня, 14 ноября, свой день рождения отмечает король Великобритании Карл III. По такому случаю Букингемский дворец опубликовал несколько неформальных портретов именинника. Британскому монарху исполнилось 77 лет. Одно из фото появилось в официальном аккаунте принца Уильма и Кейт Миддлтон в запрещенной социальной сети "Инстаграм".

После того, как снимок был обнародован, в Сети поползли слухи, что Карл III скоро отречется от престола. На подобные подозрения интернет-пользователей натолкнул сам характер съемки. На фотографии расслабленный король запечатлен в саду с длинной тростью, в повседневной одежде. По тону снимка фанаты предположили, что таким образом король намекнул на скорый уход на пенсию.

(смотреть фото на сайте ТВ Центр)

Впрочем, другие пользователи Сети уверены, что так просто Карл III не сдастся. Дескать, не просто так годами будущий монарх ждал своей очереди взойти на престол. Известно, что сын королевы Елизаветы II оказался рекордсменом в этой гонке: так долго, как он, никто другой не ждал восшествия на престол.