Цыганова сообщила о разорванной связи с семьей Круга: "Я поняла, что крестная там уже не нужна"

Вика Цыганова и Михаил Круг исполнили песню "Приходите в мой дом", и композиция стала хитом на долгие годы. После трагической смерти артиста певица недолгое время поддерживала отношения с его вдовой Ириной, которая родила ему сына Александра. Мальчику было всего два месяца, когда не стало Михаила Круга.

В новом интервью Вика Цыганова сообщила, что была крестной Александра, но "заочно", потому что на таинстве не присутствовала. Однако, утверждает артистка, семья хотела, чтобы именно она была крестной матерью.

"Я помню, когда родился Саша, он был еще младенцем, и когда все это случилось с Мишей, то я, конечно, приняла его всем сердцем. У меня нет детей, и для меня каждый ребенок очень дорог. Я могу быть наставником, помочь в чем-то…" - отметила Цыганова.

Однако со временем связь артистки с семьей Михаила Круга разорвалась, передает "КП". "В случае этой семьи все дороги разошлись. Когда Саша был еще кадетом, он был другим ребенком. Потом он поступил в театральный институт, и пошло зарабатывание денег. Я поняла, что крестная там уже не нужна", - констатировала певица.

А недавно Александр Круг женился. С Ульяной Сытиновой он познакомился на шоу "Давай поженимся!". На праздник свою "заочную" крестную Вику Цыганову сын Михаила Круга не позвал. "Если бы Саша хотел, он бы мог меня оповестить о важном событии", - сказала артистка.