Telegram не попал в "белый список" Минцифры

Перечень ресурсов, которые остаются доступными во время отключения мобильного интернета по соображениям безопасности, расширен. Об этом рассказали в пятницу, 14 ноября, в Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России.

Ведомство рассказало в своем Telegram-канале, что в рамках второго этапа формирования "белого списка" сайтов в него внесли интернет-ресурсы Госдумы, федеральных министерств, правительств регионов и ряда других госструктур и ведомств.

Также в список попали официальные сайты "Почты России", Альфа-Банка, системы цифровой маркировки товаров "Честный знак" и ряда СМИ: "Комсомольская правда", РБК, "Газета.ру", "Лента.ру".

Кроме того, в реестр внесены Rambler, сайт РЖД и туристический портал "Туту.ру", навигатор 2ГИС, такси "Максим", портал прогнозов погоды Gismeteo.

При этом Telegram и другие иностранные мессенджеры не вошли в список ресурсов, доступных при ограничениях мобильного интернета в России. Член комитета Госдумы по информационной политике Антон Немкин пояснил SHOT, что зарубежные сервисы невозможно включить в "белый список", формируемый из соображений социальной значимости и критической необходимости для повседневной жизни россиян.

Тем временем группа парламентариев внесла на рассмотрение Государственной думы поправки в законодательство, вводящие штрафы для владельцев российских сайтов за нарушения правил авторизации пользователей. Речь идет про авторизацию с помощью зарубежных сервисов, включая иностранную электронную почту.