Россиян предупредили о наказании за вывешивание новогодних гирлянд за окно

До Нового года осталось около полутора месяцев — многие жители России начинают украшать свои дома и квартиры к празднику. Однако делать это нужно с оглядкой на закон, иначе есть риск получить неприятный подарок в виде штрафа. Об этом рассказал в пятницу, 14 ноября, юрист Михаил Салкин.

Как отметил эксперт в беседе с NEWS.ru, нельзя вывешивать праздничные гирлянды за окно — на наружную стену многоквартирного жилого дома. Формально вообще нельзя использовать такие украшения без присмотра, если они не предназначены по своим техническим характеристикам функционирования в круглосуточном режиме.

Вывешивание гирлянды за окно можно квалифицировать как нарушение правил пожарной безопасности. За это жильцам может грозить штраф от 5 до 15 тысяч рублей.

Как напоминает "Газета.ру", в январе вспыхнул пожар в Волгоградской области из-за гирлянды, которую не выключили на ночь. Произошло это в частном доме, люди успели выбраться из полыхающего жилища.

Проживание в многоквартирном доме требует соблюдения множества законодательных норм. Например, оставлять в подъездах жилых домов коляски, санки, велосипеды и прочее имущество можно только в специально предназначенных для этого местах, иначе можно получить штраф. Хранить такое имущество разрешается в особых помещениях — так называемых колясочных.

Даже в собственной квартире нельзя творить все, что вздумается. Член думского комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Евгений Марченко предложил защитить россиян от недобросовестных соседей, которые содержат в городских квартирах десятки собак и кошек. Это не только создает огромный дискомфорт, но и нарушает санитарно-эпидемиологические требования.