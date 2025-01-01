Президент России Владимир Путин утвердил Стратегию повышения безопасности дорожного движения на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года.

Документ содержит обширную оценку нынешнего состояния безопасности дорожного движения и тенденции его развития. Цель реализации стратегии — повышение координации между органами власти, улучшение мониторинга состояния дорог и поддержку развития дорожной инфраструктуры, углубление анализа причин происшествий.

Как уточняют "Известия", стратегию будут воплощать в жизнь в два этапа. Реализация первого началась уже в 2025 году и продлится до 2030 года, второй этап пройдет в 2031-2036 годах по итогам обобщения уже сделанного.

В октябре в Москве прошел рейд по проверке водителей электросамокатов и велосипедов. Всем москвичам, не соблюдающим порядок на дороге и тротуаре, выписали штрафы. Такие проверки являются профилактикой аварий и напоминают гражданам о важности соблюдения правил дорожного движения.

Тем временем автомобилистам напомнили про штраф, о котором мало кто знает. Руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский рассказал, что автовладельцы, сменившие постоянную регистрацию по месту жительства, обязаны в течение 10 дней уведомить об этом Госавтоинспекцию.