МИД отказался зеркально отвечать на запрет ЕС выдавать россиянам шенгенские мультивизы

В России не намерены отвечать зеркально на решение Еврокомиссии о фактическом запрете на выдачу россиянам шенгенских мультивиз. Об этом рассказали в пятницу, 14 ноября, в российском Министерстве иностранных дел.

Как пояснили в ведомстве "Коммерсанту", Москва, в отличие от Брюсселя, считает неприемлемым наказывать иностранных граждан "за их гражданскую принадлежность, национальность, а также политические и религиозные убеждения".

С учетом этого зеркального ответа в виде аналогичного запрета для европейцев не будет — ответные меры будут носить "выверенный характер".

Ранее в Еврокомиссии сообщали, что многократные шенгенские визы даже после запрета на мультивизы для граждан России будут выдавать родственникам резидентов стран Евросоюза. Исключение из запрета также сделают для работников транспортной сферы. Остаются действительными и мультивизы, выданные до оглашения запрета.

Источники утверждают, что Евросоюз снимет визовые ограничения для россиян после окончания спецоперации: якобы как только кончится противостояние между Россией и Украиной, Европа "всех пригласит".