Новые примеры мужества и профессионализма наших военнослужащих в зоне СВО. Гвардии младший сержант Артём Вологжанин взял важный рубеж, чем обеспечил дальнейшее наступление наших войск. Под его командованием штурмовая группа заняла позиции и перешла в атаку. Артём лично зачистил окоп, ликвидировав пятерых и взяв в плен двоих боевиков, а другую группу радикалов уничтожил метким броском гранаты.

Гвардии капитан Владимир Горшков освободил от неонацистов заданный район, тем самым создал плацдарм для российских подразделений. Командир мотострелковой роты разделил свою штурмовую группу на две части и скрытно провёл личный состав к позициям неприятеля. Затем Горшков отдал приказ занять огневые точки и назначил группу прикрытия от атак вражеских БПЛА. Опорник был зачищен, ликвидированы более десяти киевских боевиков, сообщает "ТВ Центр".