Российские штурмовые подразделения заняли ключевой укрепрайон в Димитрове рядом с Красноармейском. Неонацистов выбили с территории шахты в восточной части города, что позволило значительно ускорить продвижение.

Критическая ситуация для противника сложилась и в Купянске. Системы РЭБ в городе подавлены, зенитные расчёты уничтожены. И потери такие, что если хочешь уцелеть, то лучше бежать чем отстреливаться. Почти 700 человек убитыми за неделю.

Но куда больше ВСУ тревожат потери тактические. Российские войска полностью выбили противника сразу из трех городских районов. Заосколья, станции Оливино и Ольховской рощи. Националисты отходят в сторону железнодорожного узла Купянск–сортировочный. Но шансов продержаться там долго нет.

Накануне ВСУ были вынуждены оставить и важнейший укрепрайон в красноармейском котле. От бандеровцев освобождена шахта, административные корпуса и терриконы в Димитрове. Это был самый тяжёлый для штурма оборонный комплекс националистов. Но и его в итоге смяли.

Сегодня идёт мощная атака на соседнюю деревню Гришино. Строго говоря, это последняя точка всего огневого мешка, куда смогли отступить ВСУ. Выхода обратно уже не будет. Интенсивность огня артиллерии и авиации такая, что боевики уже с трудом понимают, где проходит передовая, а где тыл.