Зима пришла: Москву засыпало снегом

Как и обещали синоптики, в столичном регионе выпал первый снег. Москвичи делятся в соцсетях кадрами заснеженного города.

Накануне вечером в Москве и области прошёл дождь, ближе к утру температура опустилась до нуля и дождь перешёл в мокрый снег. На улицы вышла снегоуборочная техника.

По данным Гидрометцентра, ближайшей ночью похолодает до минус шести градусов, но осадки прекратятся. Следующая неделя будет тёплой – температура редко будет опускаться ниже нулевой отметки. Выпавший сегодня снег растает.