Предводителя киевского режима Владимира Зеленского ожидает незавидная судьба. Такое мнение высказал в пятницу, 14 ноября, заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

Как подчеркнул российский политик, "марионетка еще немножко попляшет, но совершенно очевидно, что все равно этот гнойник, который образовался в Европе и который в конечном счете используется против нас, он будет вскрыт".

Медведев предположил, что "это может сделать и украинский народ, которому осточертела эта бандеровская клика. Однако также "это могут сделать американцы, это, наверное, могут сделать европейцы".

Зампред Совбеза отметил, что киевский режим втянул Украину в самый кровопролитный конфликт XXI века, сообщает РИА Новости.

Ранее бывший депутат Верховной рады Илья Кива заявил, что украинский народ должен наконец-то восстать и свергнуть Владимира Зеленского. По словам экс-нардепа, "истинные украинцы", которые опасаются за "судьбу родины", смогут без особых усилий "снести" предводителя режима.

Бывший советник шефа Пентагона Дуглас Макгрегор не исключил, что Зеленский сбежит с наворованными на Украине миллионами в Вильнюс, Майями или на Кипр, как только российские войска нанесут сокрушительный удар Вооруженным силам Украины на передовой.