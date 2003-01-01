Бывший муж не дает Наталье Штурм видеться с сыном уже 6 лет

Официально певица Наталья Штурм была замужем дважды. В 1987 году она сочеталась браком с Сергеем Деевым, от которого родила дочь Елену. Однако в 1991 году пара оформила развод. В 2003 артистка стала женой Игоря Павлова. В этом браке у Натальи родился сын Арсений. Однако спустя пару лет супруги расстались, но лишь в 2024 году официально оформили развод.

Несмотря на скандальное расставание, Павлов и Штурм поддерживают отношения. Об этом рассказала сама певица на своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм". Певица опубликовала фотографию бывшего мужа.

(смотреть фото на сайте ТВ Центр)

"Смотрите, какой красивый бывший муж. Я думала, он уже все, а он огурец. Миллионер, не женат, чадолюбив. Кому? Налетай", - сообщила Штурм.

А еще Наталья рассказала, о чем они с бывшим супругом разговаривают. Оказалось, как правило, темой бесед бывших влюбленных является общий ребенок. "Любимое занятие бывшего - звонить бывшей и обсуждать сына, с которым не дает видеться уже... шесть лет. Ну, красава, ну", - не без иронии поведала артистка.

В Сети пользователи немедленно подсчитали, что сейчас Арсению уже 21 год, и удивились, почему совершеннолетний наследник сам не может встретиться с матерью.