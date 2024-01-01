Россиян предупредили о риске рекордно морозного декабря

Предстоящий декабрь принесет россиянам череду погодных аномалий, включая сильные морозы. Такой прогноз дал в пятницу, 14 ноября, метеоролог Михаил Семенов.

Как рассказал эксперт в комментарии NEWS.ru, декабрь-2025 обещает оказаться одним из самых аномальных за последние 150 лет. В частности, будут установлены новые рекорды по понижению температуры воздуха и количеству осадков сразу в нескольких регионах России. Например, в Якутии температура в декабре может опуститься до 50 градусов ниже нуля.

Проявление таких экстремальных климатических условий связано, в числе прочего, с резким усилением циркуляции холодных воздушных масс из Арктики и заметной активизацией атмосферных фронтов, пояснил Семенов.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что Россию ожидает морозный январь — температура опустится на четыре градуса ниже климатической нормы. Разница с показателями середины и конца предыдущего столетия может достигать шести-семи градусов.

Однако позднее последовал прогноз, согласно которому температура в России зимой ожидается около и выше нормы, хотя в сравнении с зимним периодом 2024−2025 года предстоящая зима будет заметно морознее.