Бывшая жена Никиты Преснякова в белом платье и с кольцом: быстро утешилась после развода

Никита Пресняков и Алена Краснова прожили вместо около десяти лет. Когда певец покинул Россию и отправился в США, жена последовала за ним. Но, по слухам, это и разрушило брак. Летом пара объявила о разводе.

Что стало причиной расставания, оба не стали уточнять, но дали понять, что отношения изжили себя, мол, их взгляды на жизнь слишком сильно изменились. Светские сплетники говорили, будто Краснова не смогла привыкнуть к жизни без роскоши.

После развода Алена вернулась в Москву к родителям, а Никита остался в США. Впоследствии он лишь раз прокомментировал новость о разводе. Артист интригующе заявил, что никто и понятия не имеет, что происходило между ним и его супругой на протяжении последних лет.

Сейчас же и вовсе стали ходить слухи, будто Алена Краснова быстро утешилась после развода. Вернувшаяся в Россию модель регулярно демонстрирует в Сети детали роскошной жизни. Фанаты уверены, что Алена ни в чем себе не отказывает. А когда Краснова опубликовала фото, где предстала в белом платье и с кольцом, комментаторы и вовсе были сражены наповал.

На своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм" бывшая жена Никиты Преснякова выложила кадры в наряде, который подчеркнул все достоинства фигуры. Изюминкой платья стало то, что оно оказалось кружевным. Дополнила образ Алены белым воздушным шарфиком.

