МИД Румынии выразил протест послу России из-за БПЛА

Посла России в Бухаресте Владимира Липаева вызвали в пятницу, 14 ноября, в Министерство иностранных дел Румынии. Ведомство обвиняет российских военных в нарушении румынского воздушного пространства.

По утверждению властей Румынии, обломки якобы российских беспилотников были найдены в пяти километрах к югу от границы страны. Послу России "были представлены ощутимые, многочисленные и убедительные доказательства нарушения воздушного пространства Румынии беспилотным летательным аппаратом российских Вооруженных сил".

Вместе с тем официальный Бухарест отмечает, что прямой и непосредственной опасности для граждан Румынии не было, сообщает РИА Новости.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил европейцам, что делать при появлении дронов. Официальный представитель Кремля посоветовал политикам в Евросоюзе "расширить кругозор" вместо того, чтобы связывать с Россией каждый запуск беспилотника.

Тем временем Министерство иностранных дел Азербайджана вызвало российского посла Михаила Евдокимова — Россию обвиняют в нанесении удара по азербайджанскому посольству в Киеве. Российские власти не давали официальных комментариев по этому поводу.