Коррупционные скандалы, в которые вовлечено украинское правительство, не вызывают желания продолжать поддержку киевского режима. Об этом рассказал в пятницу, 14 ноября, вице-премьер Италии Маттео Сальвини.

Как заявил политик, он "не хотел бы, чтобы деньги итальянских работников и пенсионеров пошли на подпитку дальнейшей коррупции".

Кроме того, Сальвини усомнился в эффективности дальнейшего накачивания киевского режима оружием. По его мнению, наивно полагать, что отправка вооружений на Украину означает, что ВСУ смогут отвоевать утраченные территории.

С учетом этого итальянский вице-премьер назвал правильным путем к завершению конфликта на Украине прекращение огня и прямые переговоры между сторонами, сообщает "Интерфакс".

Ранее о нежелании подкармливать коррупционный киевский режим объявили власти Венгрии. Глава венгерского кабмина Виктор Орбан призвал Евросоюз пересмотреть политику финансовой помощи, коль скоро выяснилось, что значительная часть отправляемых на Украину средств оседает в карманах чиновников.

Российский дипломат и историк Вениамин Попов заявил, комментируя громкий скандал на Украине, что "нынешняя украинская модель невозможна без коррупции" и "это было предопределено", хотя в действительности "это ужасно просто".