Звезда "Дома-2" Надя Ермакова плачет из-за разрушенной жизни: ни семьи, ни детей

Надежда Ермакова прославилась благодаря участию в скандально известном телепроекте "Дом-2". Однако "построить свою любовь" она пока так и не смогла. К 41 году у Ермаковой нет ни мужа, ни детей. По этому поводу Надежда очень переживает.

"Не получилась семья, нет детей и, возможно, уже не будет", - пожаловалась звезда реалити-шоу.

К тому же, Надежда Ермакова не отличается завидным здоровьем. Время от времени она жалуется на проблемы. Например, сейчас ей требуется хирургическое вмешательство, однако до конца года вряд ли ее прооперируют, передает Teleprogramma.org.

Звезда "Дома-2" плачет из-за разрушенной жизни. "Это страшно и трудно, правда", - призналась Ермакова.

Напомним, что несколько месяцев назад Надежда объявила о расставании с мужем Даниэлем Чистовым. Их брак продлился три года. Примечательно, что Ермакова была гораздо старше своего избранника. Разница в возрасте составляет 15 лет, однако влюбленных это совершенно не беспокоило. А вот многочисленные поклонники с недоверием отнеслись к возлюбленному Ермаковой и не верили, что из этих отношений что-то серьезное получится.