Генконсул Израиля предложил надежный способ проверить еврейское происхождение Чебурашки

Генеральный консул Израиля в Петербурге Ран Гидор отреагировал на шуточную дискуссию в Государственной думе о происхождении Чебурашки — популярного персонажа детских книг, мультфильмов и кино.

Российские парламентарии в шутку предположили, что Чебурашка может быть евреем, поскольку прибыл в СССР в ящике с апельсинами — эти фрукты в советское время в нашу страну поставлял только Израиль.

Ран Гидор заявил в интервью "РБК-Петербург", что "единственная возможность удостовериться в его (Чебурашки) принадлежности к еврейской нации – проверить наличие обрезания и убедиться, что он не ест свинину".

В израильском генконсульстве также заверили, что порадовались бы возможности причислить Чебурашку к еврейской нации.

Ранее в Кремле отмечали, что магазины детских товаров переполнены игрушками зарубежных производителей, персонажами западных фильмов и мультфильмов. Западные коллеги грамотно продвигают своих героев — нужно у них этому поучиться и продвигать своих героев.

При этом идея "скрестить" Чебурашку и популярного игрушечного монстра из-за рубежа под названием лабубу, чтобы получился Чебубу, встретила в России критику. В Госдуме заявили, что Чебурашка "уже сложился как персонаж", поэтому "уж совсем негоже нам подстраиваться под мировые тренды именно таким образом".