Трампа раздражает продолжение конфликта на Украине

Президент США Дональд Трамп назвал продолжение боевых действий на Украине раздражающим фактором. Об этом он рассказал в интервью телеканалу GB News, которое было опубликовано 15 ноября.

"Это произойдет. Я надеюсь, что это произойдет скоро", — ответил Трамп на вопрос о скором завершении конфликта.

Ранее 3 ноября президент США заявил телеканалу CBS, что сможет урегулировать этот конфликт за пару месяцев.

В мае этого года американский лидер настаивал на встрече президента России Владимира Путина и Владимира Зеленского в Стамбуле, чтобы лидеры стран смогли обсудить возможность сделки.

"Украина должна согласиться на это немедленно. По крайней мере, они смогут определить, возможна ли сделка, и если нет, европейские лидеры и США будут знать, как обстоят дела, и смогут действовать соответствующим образом! Проведите встречу сейчас!", — написал тогда президент США в своей соцсети Truth social.