Пассажирский самолет совершил аварийную посадку в Хабаровске

15 ноября в 9:00 по хабаровскому времени (в 2:00 по московскому времени) пассажирский самолет, который летел из Владивостока в Благовещенск, совершил аварийную посадку в Хабаровске. Об этом сообщила Дальневосточная транспортная прокуратура.

На борту находились 90 пассажиров и пять членов экипажа. Посадка прошла в штатном режиме, говорится в сообщении.

Причиной аварийной посадки стала оторванная часть обшивки, уточнил ТАСС со ссылкой на прокуратуру.

По информации Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России, на борту находилось пять членов экипажа. Никто из находившихся в самолете людей не пострадал. Проводится доследственная проверка по признакам преступления по статье 263 УК РФ.