Страшная авария на трассе в Пермском крае: погибли 7 человек

Семь человек, в том числе ребёнок, погибли в ДТП с участием рейсового микроавтобуса и грузовика в Пермском крае. Пострадали 12 человек, семеро из них находятся в тяжёлом состоянии.

По предварительным данным, водитель маршрутки выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с большегрузом. Оба автомобиля получили серьёзные повреждения.

Чтобы извлечь пассажиров из микроавтобуса спасатели применили гидравлический инструмент. Часть пострадавших доставили в больницу Перми. Возбуждено уголовное дело, сообщает "ТВ Центр".