Жительница Кузбасса разводит в затопленном подвале карпов

Собственная ферма по разведению карпов - жительница Кузбасса занялась рыбоводством. Вот только делает она это не для получения дохода, а для привлечения внимания. Уже третий месяц подвал её дома больше напоминает пруд. В районе подтоплены и другие здания. Многочисленные жалобы не помогают.

Многодетная мама Любовь Голубович раньше хранила в подвале картошку с капустой, варенья и соленья. Теперь помещение перепрофилировано. Любовь с недавних пор разводит в подвале собственного дома карпов. Купила хороших мальков и выпустила. Рыбе нравится: тихо, спокойно, сытно.

Разводить рыбу Любовь решила от отчаяния. Её любимый дом, купленный в ипотеку, ещё в августе оказался в зоне подтопления. Воду откачивают, а она не уходит. Уровень только растёт.

О причинах такой локальной катастрофы у местных жителей нет версий, только слухи да домыслы. Местная власть докладывает: о проблеме знают, работают, но ситуация не меняется.