Сделано новое заявление об искусственном происхождении объекта 3I/ATLAS

Космический объект 3I/ATLAS продемонстрировал признаки искусственного происхождения. Об этом в своём блоге написал учёный из Гарвардского университета Ави Леб.

Всё дело в том, что после прохождений возле Солнца загадочный объект не продемонстрировал признаков распада и это озадачило многих учёных. Речь идёт о новой аномалии 3I/ATLAS, которую теперь предстоит объяснять.

Впервые астрономы заметили космический объект 3I/ATLAS 1 июля. Мнения учёных и наблюдателей разделились. Часть астрономов полагает, что это комета из другой звёздной системы. Другие уверены в том, что 3I/ATLAS – искусственный объект.

С момента обнаружения объект менял цвет, направление движения и яркость.