Собянин рассказал о строительстве и реконструкции дорог на юго-западе Москвы

В московских районах Коньково и Обручевский построят и реконструируют свыше трёх километров дорог. Об улучшении транспортной инфраструктуры на юго-западе столицы рассказал на своей странице в соцсети мэр Сергей Собянин.

Так, местным жителям, а также учащимся и преподавателям расположенных поблизости вузов будет удобнее добираться до станции "Университет Дружбы Народов" Троицкой линии метро. Между Ленинским проспектом и улицей Профсоюзная скорректируют работу наземного транспорта и запустят дополнительный маршрут.

Также в планах - провести реконструкцию улиц Обручева, Миклухо-Маклая, Академика Опарина и построить участок Проектируемого проезда 4989. Для машин оборудуют от двух до четырёх полос движения в каждом направлении, сделают остановочные павильоны и построят два подземных перехода.