Ключевые политические задачи, подготовку к парламентским выборам 2026 года и дальнейшее наращивание поддержки участников спецоперации рассматривают на пленуме КПРФ. Утром он стартовал в Подмосковье. В заседании принимают участие около двухсот представителей центрального комитета партии, сообщает "ТВ Центр".

Лидер объединения Геннадий Зюганов обсудил ситуацию на мировой арене. Отметил, что в Европе и США возрастает острая социальная напряжённость. Во многих западных странах граждане требуют смены правящего класса и политических элит, на фоне миграционного кризиса и растрачивания бюджетов, в том числе на поддержку украинских националистов.

"Хунту Зеленского накачивают оружием, коричневая нечисть рвётся взять исторический реванш. Она обречена, и мы победим на поле боя", - заверил собравшихся лидер КПРФ Геннадий Зюганов.