В мэрии Москвы прошёл выпускной образовательной программы "Урбан Лидер"

Улучшили навыки работы с сотрудниками и научились эффективнее использовать потенциал своих команд. В столице завершился очередной поток программы "Урбан Лидер" для управленцев среднего звена.

Торжественный вечер прошёл в столичной мэрии. В нём приняли участие 145 выпускников. Они руководят организациями культуры, здравоохранения, спорта и других учреждений, подведомственных правительству Москвы.

Обучение направлено на развитие лидерских качеств, среди которых - умение правильно ставить задачи, определять приоритеты, делегировать полномочия и в конечном итоге реализовывать важные для города проекты.

Всего за пять лет свою квалификацию повысили 700 руководителей. В следующем году планируют впервые набрать группу из представителей региональных органов власти, сообщает "ТВ Центр".