В Мурманской области из-за снежных заносов закрыли автодороги

Мощные снегопады накрыли сразу несколько регионов страны. В Мурманской области бушуют метель и ураганный ветер до 28 метров в секунду. На дорогах - практически нулевая видимость и многокилометровые заторы.

Перекрыты федеральные трассы, временно приостановлено авиасообщение. В некоторых районах оборваны линии электропередачи, повалены десятки деревьев. Не выдержали напора стихии установленные на площадях новогодние ёлки. Коммунальные службы работают в усиленном режиме.

Всю ночь ликвидировали последствия снегопада и в Ленинградской области. Тротуары Северной столицы обработали противогололёдными материалами, задействовали свыше шестисот единиц уборочной техники.

Замело и Москву. За день в городе может выпасть почти треть месячной нормы осадков. Впрочем, снег в столичном регионе не задержится, на следующей неделе вновь будет плюсовая температура, сообщает "ТВ Центр".