Армия России освободила Яблоково в Запорожской области

Подразделения группировки войск "Восток" освободили населённый пункт Яблоково в Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

Также российские подразделения приступили к зачистке населённого пункта Ровное в ДНР. Ещё за последние 24 часа авиация и ракетные войска нанесли точечные удары по военному аэродрому и объекту энергетической инфраструктуры на Украине.

Силы ПВО уничтожили за сутки четыре управляемые авиабомбы и 247 беспилотников противника, сообщается в ежедневной сводке Минобороны о ходе спецоперации.