На северо-востоке Москвы строят два православных храма

В департаменте градостроительной политики Москвы сегодня прошло совещание по возведению православных церквей на северо-востоке столицы. В заседании принял участие советник мэра и патриарха Владимир Ресин.

В настоящее время на Дмитровском шоссе строят два храма - в честь усекновения главы Иоанна Предтечи и в честь святого архистратига Михаила и чуда его в Хонех.

А в Бутырской слободе реставрируют уникальный памятник архитектуры XVII - храм Рождества Пресвятой Богородицы. Ему постепенно возвращают исторический облик. Работы идут внутри здания, уже восстановили боковые приделы и произвели консервацию росписи, сообщает "ТВ Центр".