Первый беспилотный трамвай в Москве ни разу не нарушил ПДД

Первый беспилотный трамвай в Москве ни разу не нарушил правила дорожного движения. Об этом сообщает департамент транспорта Москвы.

Мэр Сергей Собянин запустил первый беспилотный трамвай в начале сентября. Машина ходит в Строгине по маршруту №10 от станции метро "Щукинская" до улицы Кулакова.

Трамвай проехал более 18 тысяч километров с учётом испытаний и перевез около 40 тысяч пассажиров. Для подстраховки в салоне или кабине находится сотрудник трамвайного управления, но он не вмешивается в работу трамвая.

До 2030 года планируется оснастить беспилотными технологиями более трёхсот московских трамваев, то есть около двух третей столичного парка.